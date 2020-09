Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les ministres européens des Finances à Berlin, de nouveaux revenus pour l'UE en discussion Reuters • 11/09/2020 à 09:30









BERLIN, 11 septembre (Reuters) - Les ministres européens des Finances, réunis à Berlin pour deux jours d'échanges informels, discuteront vendredi de nouvelles taxes y compris d'un prélèvement sur les revenus des géants du numérique comme Google, Amazon, Facebook ou Microsoft, pour financer l'emprunt lancé en commun face à la crise sanitaire, a déclaré le ministre allemand Olaf Scholz. L'Union européenne a décidé en juillet de débloquer un fonds de 750 milliards d'euros pour relancer l'économie continentale, que la pandémie de coronavirus a fait plonger dans sa plus grave crise depuis 1945. Les Vingt-Sept ont pris la décision historique d'émettre, via la Commission européenne, de la dette commune pour financer cet effort. Ce plan de relance sera financé par des recettes fiscales propres à l'UE, notamment des taxes imposées sur de grands acteurs internationaux comme les géants du numérique. Les dirigeants de l'Union sont déjà convenus d'imposer une taxe sur le plastique non recyclé et de mettre à disposition du bloc les sommes récoltées. Les ministres des Finances vont devoir notamment affiner les modalités d'une proposition de taxe sur les services numériques et les biens importés dans l'Union en provenance de pays ayant des normes d'émission de CO2 moins contraignantes. Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré mercredi soir qu'il était "très clair" que les Etats-Unis ne voulaient pas d'accord à l'OCDE sur la taxe numérique et a ajouté que si le blocage des discussions pilotées par l'Organisation pour la coopération et le développement économiques persistait d'ici la fin de l'année, l'Europe devrait se préparer à sa propre taxe sur le numérique début 2021. A son arrivée à Berlin, il a réitéré son message. "L'issue essentielle aujourd'hui, c'est naturellement la coordination du plan de relance de sorte que nous puissions parvenir à une reprise économique la plus rapide possible", a dit le ministre français. "Les seuls gagnants de la crise économique sont les géants du numérique. Je pense que c'est une raison supplémentaire pour accélérer le travail que nous faisons au sein de l'OCDE pour avoir une taxe équitable sur le numérique." L'OCDE travaille depuis des mois sur un plan visant à contraindre les entreprises du numérique à s'acquitter de leurs impôts dans les pays où elles génèrent leurs profits plutôt que dans des entités fiscalement plus favorables où elles font enregistrer leurs filiales. (Jan Strupczewski version française Henri-Pierre André)

