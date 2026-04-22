Les mineurs Fresnillo et Hochschild progressent après la publication de leurs rapports trimestriels de production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le code de l'instrument pour le FTSE 100 dans le deuxième point)

22 avril - ** Les mineurs de métaux précieux Fresnillo

FRES.L et Hochschild Mining HOCM.L sont en hausse après leurs rapports trimestriels de production ** FRES en hausse de 2,7% à 3 688p, la plus forte hausse de l'indice FTSE 100 .FTSE et HOCM en hausse de 2,4% à 673p ** La production d'argent attribuable à FRES au 1er trimestre a chuté de 6,5 % et la production d'or attribuable a chuté de 12,8 %, les deux baisses étant inférieures aux prévisions de JPMorgan

** HOCM affiche une production d'or de 55 252 onces, soit 13 % de plus que les estimations de JP Morgan

** Les deux sociétés minières ont maintenu leurs prévisions de production pour 2026 inchangées ** Le sous-indice des mineurs cotés à Londres .FTNMX551020 est également en hausse de 1,6% suite à l'annonce par le président américain Donald Trump d'un cessez-le-feu indéfini avec l'Iran

** FRES en hausse de ~11%, HOCM en hausse de ~31% depuis le début de l'année