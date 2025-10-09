 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 073,87
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de terres rares progressent après le renforcement des contrôles à l'exportation par la Chine
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 11:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis des producteurs de métaux de terres rares augmentent dans les échanges avant bourse, après que la Chine a renforcé les contrôles à l'exportation

** L'annonce de jeudi fait suite à l'appel des législateurs américains en faveur d'interdictions plus larges sur l'exportation d'équipements de fabrication de puces vers la Chine et s'ajoute aux contrôles radicaux annoncés par Pékin en avril

** La Chine produit plus de 90 % des terres rares transformées et des aimants en terres rares dans le monde

** Les actions de MP Materials MP.N , NioCorp NB.O et Lithium Americas LAC.TO LAC.N augmentent de 3,5% à 4,1%

** Critical Metals CRML.O gagne 4,3%, Trilogy Metals

TMQ.TO TMQ.N augmente de 5,8% et USA Rare Earth USAR.O augmente d'environ 6%

Valeurs associées

CRML
11,7900 USD NASDAQ +17,66%
LITHIUM
10,990 CAD TSX -4,85%
LITHIUM
7,870 USD NYSE -4,84%
MP MATERIALS RG-A
70,600 USD NYSE -4,32%
NIOCORP DEVEL
8,7700 USD NASDAQ -3,63%
TRILOGY METALS
8,800 CAD TSX -2,76%
USA RARE EARTH RG-A
27,0200 USD NASDAQ -4,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank