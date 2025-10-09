Les mineurs de terres rares progressent après le renforcement des contrôles à l'exportation par la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis des producteurs de métaux de terres rares augmentent dans les échanges avant bourse, après que la Chine a renforcé les contrôles à l'exportation
** L'annonce de jeudi fait suite à l'appel des législateurs américains en faveur d'interdictions plus larges sur l'exportation d'équipements de fabrication de puces vers la Chine et s'ajoute aux contrôles radicaux annoncés par Pékin en avril
** La Chine produit plus de 90 % des terres rares transformées et des aimants en terres rares dans le monde
** Les actions de MP Materials MP.N , NioCorp NB.O et Lithium Americas LAC.TO LAC.N augmentent de 3,5% à 4,1%
** Critical Metals CRML.O gagne 4,3%, Trilogy Metals
TMQ.TO TMQ.N augmente de 5,8% et USA Rare Earth USAR.O augmente d'environ 6%
