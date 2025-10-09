Les mineurs de terres rares progressent après le renforcement des contrôles à l'exportation par la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions des producteurs de métaux de terres rares augmentent après que la Chine a renforcé les contrôles à l'exportation

** L'annonce de jeudi fait suite à l'appel des législateurs américains en faveur d'uneinterdiction plus large des exportations d'équipements de fabrication de puces vers la Chine et s'ajoute aux contrôles vastesannoncés par Pékinen avril

** La Chine produit plus de 90 % des terres rares transformées et des aimants en terres rares dans le monde

** Les actions de Critical Metals CRML.O ont bondi de près de 18% à 13,86 dollars et celles de Ramaco Resources METC.O de 11%.

** Les actions de NioCorp Developments gagnent 5,5 %, tandis que Trilogy Metals TMQ.TO , MP Materials MP.N et USA Rare Earth USAR.O augmentent de plus de 4 %

** Le VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF REMX.P progresse de 1 %