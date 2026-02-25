Les mineurs de lithium profitent de l'arrêt des exportations de tous les minéraux bruts et concentrés de lithium par le Zimbabwe

25 février - ** Les actions des mineurs de lithium cotées en bourse aux États-Unis augmentent avant la mise sur le marché

** Le Zimbabwe suspend les exportations de tous les minéraux bruts et des concentrés de lithium avec effet immédiat, après que le gouvernement ait allégué des malversations et des fuites

** Les contrats à terme chinois ont augmenté pendant la nuit, le ton était positif sur le lithium lors de la conférence de BMO sur l'exploitation minière et les minéraux essentiels de cette semaine, et les actions du lithium sont également renforcées par l'interdiction par le gouvernement du Zimbabwe des exportations de concentrés de spodumène avec effet immédiat", a déclaré Joel Jackson, analyste de BMO

** Albemarle ALB.N augmente d'environ 9 %, tandis que les actions cotées aux États-Unis de la société chilienne SQM

SQMA.SN , SQM.N augmentent de 5 %

** Sigma Lithium SGML.V grimpe d'environ 14 %

** Les actions de Lithium Americas LAC.TO LAC.N et de Standard Lithium SLI.V SLI.N progressent respectivement de ~6% et de 4,2%