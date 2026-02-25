 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs de lithium profitent de l'arrêt des exportations de tous les minéraux bruts et concentrés de lithium par le Zimbabwe
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions des mineurs de lithium cotées en bourse aux États-Unis augmentent avant la mise sur le marché

** Le Zimbabwe suspend les exportations de tous les minéraux bruts et des concentrés de lithium avec effet immédiat, après que le gouvernement ait allégué des malversations et des fuites

** Les contrats à terme chinois ont augmenté pendant la nuit, le ton était positif sur le lithium lors de la conférence de BMO sur l'exploitation minière et les minéraux essentiels de cette semaine, et les actions du lithium sont également renforcées par l'interdiction par le gouvernement du Zimbabwe des exportations de concentrés de spodumène avec effet immédiat", a déclaré Joel Jackson, analyste de BMO

** Albemarle ALB.N augmente d'environ 9 %, tandis que les actions cotées aux États-Unis de la société chilienne SQM

SQMA.SN , SQM.N augmentent de 5 %

** Sigma Lithium SGML.V grimpe d'environ 14 %

** Les actions de Lithium Americas LAC.TO LAC.N et de Standard Lithium SLI.V SLI.N progressent respectivement de ~6% et de 4,2%

Valeurs associées

ALBEMARLE
186,800 USD NYSE +5,19%
LITHIUM
6,880 CAD TSX +9,90%
LITHIUM
5,040 USD NYSE +10,16%
SIGMA LITHIUM
10,250 CAD TSX Venture +0,20%
SIGMA LITHIUM
17,380 CAD TSX Venture +0,99%
SOC QUIM&MIN SP ADR
76,760 USD NYSE +5,06%
STANDARD LITHIUM
CAD TSX Venture 0,00%
STANDARD LITHIUM
6,510 CAD TSX Venture +6,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank