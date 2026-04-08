Les mineurs de cuivre suivent la hausse des prix des métaux après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis des mineurs de cuivre gagnent avant le marché, suivant les prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange est en hausse de 3% à 12 680,50 $ la tonne métrique, un plus haut de trois semaines ** Les prix augmentent après que Trump ait accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 5% et BHP Group BHP.N gagne 6,3%

** Southern Copper SCCO.N gagne 6,4% et Freeport-McMoRan

FCX.N augmente d'environ 6%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N gagne 7,6 %, Ero Copper

ERO.TO ERO.N augmente d'environ 7 % et Teck Resources

TECKb.TO TECK.N gagne 10,1 %