Les mineurs de cuivre progressent sur fond d'anticipations accrues de baisse des taux américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent, suivent la hausse des prix du métal rouge

MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,3 % à 10 963 $/tonne métrique, après avoir atteint 11 025 $, son niveau le plus élevé depuis le 30 octobre ** Le cuivre grimpe sur fond d'anticipations croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine réduira ses taux d'intérêt en décembre et que les prix augmenteront encore après les sorties de capitaux vers les actions américaines

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1% et BHP Group BHP.N en hausse de 1,2%

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,6% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,3%

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO augmente légèrement et Teck Resources TECKb.TO en hausse de 2,9%