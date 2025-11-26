 Aller au contenu principal
CAC 40
8 072,16
+0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre progressent sur fond d'anticipations accrues de baisse des taux américains
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent, suivent la hausse des prix du métal rouge

MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,3 % à 10 963 $/tonne métrique, après avoir atteint 11 025 $, son niveau le plus élevé depuis le 30 octobre ** Le cuivre grimpe sur fond d'anticipations croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine réduira ses taux d'intérêt en décembre et que les prix augmenteront encore après les sorties de capitaux vers les actions américaines

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1% et BHP Group BHP.N en hausse de 1,2%

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,6% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,3%

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO augmente légèrement et Teck Resources TECKb.TO en hausse de 2,9%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
54,540 USD NYSE +1,59%
BHP GRP
23,510 EUR Tradegate +0,92%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 876,00 USD LME +0,75%
FREEPORT MCMORAN
41,980 USD NYSE +2,25%
Gaz naturel
4,42 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
23,070 CAD TSX +3,73%
Pétrole Brent
62,29 USD Ice Europ -0,56%
Pétrole WTI
57,91 USD Ice Europ -0,34%
RIO TINTO
73,920 EUR Tradegate +1,12%
RIO TINTO
5 462,000 GBX LSE +1,15%
RIO TINTO SP ADR
72,043 USD NYSE +1,36%
SOUTHERN COPPER
131,990 USD NYSE +2,22%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

