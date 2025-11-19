Les mineurs de cuivre progressent alors que les marchés boursiers se stabilisent et que les inquiétudes concernant l'offre persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,8 % à 10 810 $ la tonne métrique

** Le cuivre au LME a perdu près de 5 % lorsqu'il a atteint mardi son plus bas niveau depuis près de deux semaines, après avoir atteint un record de 11 200 $/tonne métrique le 29 octobre

** Le prix du cuivre se redresse, certains investisseurs considérant le récent recul comme un bon point d'entrée, tandis que les marchés boursiers se stabilisent sur fond d'inquiétudes persistantes quant à l'offre

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ,cotées aux États-Unis, sont en légère hausse

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,6% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse d'environ 5%

**Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 5,9 %, Ero Copper ERO.TO en hausse de 5,4 % et Teck Resources

TECKb.TO en hausse de 3,1 %