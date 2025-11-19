 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre progressent alors que les marchés boursiers se stabilisent et que les inquiétudes concernant l'offre persistent
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,8 % à 10 810 $ la tonne métrique

** Le cuivre au LME a perdu près de 5 % lorsqu'il a atteint mardi son plus bas niveau depuis près de deux semaines, après avoir atteint un record de 11 200 $/tonne métrique le 29 octobre

** Le prix du cuivre se redresse, certains investisseurs considérant le récent recul comme un bon point d'entrée, tandis que les marchés boursiers se stabilisent sur fond d'inquiétudes persistantes quant à l'offre

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ,cotées aux États-Unis, sont en légère hausse

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,6% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse d'environ 5%

**Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 5,9 %, Ero Copper ERO.TO en hausse de 5,4 % et Teck Resources

TECKb.TO en hausse de 3,1 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
53,444 USD NYSE -0,50%
BHP GRP
23,230 EUR Tradegate -0,26%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 649,00 USD LME -1,39%
ERO COPPER
30,840 CAD TSX +3,80%
FREEPORT MCMORAN
41,415 USD NYSE +3,56%
Gaz naturel
4,37 USD NYMEX +0,02%
HUDBAY MINERALS
21,760 CAD TSX +2,93%
Pétrole Brent
63,45 USD Ice Europ -2,11%
Pétrole WTI
59,42 USD Ice Europ -2,09%
RIO TINTO
72,060 EUR Tradegate +1,19%
RIO TINTO SP ADR
69,520 USD NYSE -0,29%
SOUTHERN COPPER
125,420 USD NYSE +1,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
