 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 098,07
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre gagnent sur les inquiétudes concernant l'offre avant la décision de la Fed américaine
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent en prémarché, suivant la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) est en hausse de 0,5 % à 11 676 $ la tonne métrique, après avoir atteint un pic antérieur à 11 771 $ la tonne, ce qui représente un gain de plus de 30 % cette année

** Le prix du cuivre a bondi pour atteindre un niveau record, la baisse du dollar américain avant la réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine ayant déclenché une vague d'achats, tandis que les inquiétudes concernant les pénuries futures ont renforcé le sentiment positif

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont tous deux enregistré une hausse marginale

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,1% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse d'environ 1%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N en hausse de ~1% et Ero Copper ERO.TO ERO.N en hausse marginale

Banques centrales
FED

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
58,845 USD NYSE 0,00%
BHP GRP
25,240 EUR Tradegate -0,51%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 645,00 USD LME +1,51%
ERO COPPER
34,580 CAD TSX 0,00%
ERO COPPER
25,000 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
45,190 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
5,29 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
24,180 CAD TSX 0,00%
HUDBAY MINERALS
17,475 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
62,94 USD Ice Europ -1,44%
Pétrole WTI
59,27 USD Ice Europ -1,40%
RIO TINTO
77,340 EUR Tradegate -0,67%
RIO TINTO SP ADR
73,060 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
140,435 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank