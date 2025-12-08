Les mineurs de cuivre gagnent sur les inquiétudes concernant l'offre avant la décision de la Fed américaine

8 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent en prémarché, suivant la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) est en hausse de 0,5 % à 11 676 $ la tonne métrique, après avoir atteint un pic antérieur à 11 771 $ la tonne, ce qui représente un gain de plus de 30 % cette année

** Le prix du cuivre a bondi pour atteindre un niveau record, la baisse du dollar américain avant la réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine ayant déclenché une vague d'achats, tandis que les inquiétudes concernant les pénuries futures ont renforcé le sentiment positif

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont tous deux enregistré une hausse marginale

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,1% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse d'environ 1%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N en hausse de ~1% et Ero Copper ERO.TO ERO.N en hausse marginale