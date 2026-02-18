Les mineurs de cuivre gagnent grâce aux achats à la baisse du métal rouge et à la reprise des actions technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant le prix du métal rouge MET/

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 était en hausse de 2,2 % à 12 893 $ la tonne métrique à 1700 GMT, après avoir grimpé plus tôt à 12 941 $

** Les prix du cuivre augmentent , les investisseurs ayant acheté la baisse et les prix des métaux industriels ayant suivi le rebond des valeurs technologiques

** Les investisseurs laissent rarement un capital important sur le marché pendant les vacances, déclare Tom Price, analyste chez Panmure Liberum, ajoutant que la volatilité a tendance à augmenter et conduit aux achats opportunistes

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont augmenté respectivement de 2,9 % et de 1,4 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N augmentent de 4,2% et Freeport-McMoRan FCX.N de 2,7%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO est en légère hausse, et ERO Copper ERO.TO augmente de 2%