Les mineurs de cuivre gagnent grâce à des prix record, aux inquiétudes concernant l'offre et à un dollar plus faible

(Mises à jour)

3 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMUCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 3 % à 11 475 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre augmentent à un niveau record soutenu par un dollar américain plus faible, des inquiétudes sur l'approvisionnement et une disponibilité plus limitée du métal dans les entrepôts enregistrés auprès du London Metal Exchange

MET/L

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux États-Unis ont augmenté respectivement de 1,3 % et de 2,1 %

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 2,3% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 3,2%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO en hausse de 3,3%, Teck Resources TECKb.TO en hausse de 2,4% et Ero Copper

ERO.TO en hausse de 2,3%