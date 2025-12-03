 Aller au contenu principal
CAC 40
8 081,45
+0,08%
Les mineurs de cuivre gagnent grâce à des prix record, aux inquiétudes concernant l'offre et à un dollar plus faible
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMUCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 3 % à 11 475 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre augmentent à un niveau record soutenu par un dollar américain plus faible, des inquiétudes sur l'approvisionnement et une disponibilité plus limitée du métal dans les entrepôts enregistrés auprès du London Metal Exchange

MET/L

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux États-Unis ont augmenté respectivement de 1,3 % et de 2,1 %

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 2,3% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 3,2%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO en hausse de 3,3%, Teck Resources TECKb.TO en hausse de 2,4% et Ero Copper

ERO.TO en hausse de 2,3%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
57,587 USD NYSE +2,36%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 285,00 USD LME -0,12%
ERO COPPER
35,670 CAD TSX +2,00%
FREEPORT MCMORAN
44,620 USD NYSE +3,89%
Gaz naturel
4,84 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
23,980 CAD TSX +4,35%
Pétrole Brent
63,21 USD Ice Europ +1,31%
Pétrole WTI
59,49 USD Ice Europ +1,48%
RIO TINTO SP ADR
73,430 USD NYSE +1,53%
SOUTHERN COPPER
139,025 USD NYSE +3,07%
TECK RESOURCES RG-B
62,550 CAD TSX +3,51%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
