Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que le marché s'intéresse à la réduction de la production des fonderies chinoises
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,4% à 11 235 $/tonne métrique, après un pic historique de 11 294,5 $

** Les prix du cuivre augmentent alors que le marché se concentre sur les plans des fonderies du principal producteur, la Chine, pour réduire la production l'année prochaine, tandis qu'un dollar plus faible renforce le sentiment positif, selon les traders

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent légèrement

** Southern Copper SCCO.N en hausse de ~1% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse marginale

** Ero Copper ERO.TO du Canada augmente de 1,3% et Teck Resources TECKb.TO augmente de 3%

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

