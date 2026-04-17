Les mineurs d'or suivent les prix du lingot, le dollar s'affaiblit et le détroit d'Ormuz reste ouvert

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17 avril - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 1,2 % à 4 846,28 $ l'once, en route vers un quatrième gain hebdomadaire consécutif

** Les prix augmentent avec l'affaiblissement du dollar et le ministre iranien des affaires étrangères déclare que le passage par le détroit d'Ormuz reste ouvert pendant le cessez-le-feu

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont gagné respectivement 1,3 % et 2,4 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N en hausse de 4,8%, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 3,6% et Harmony Gold HMY.N en hausse de 6,7%

** Le mineur canadien Kinross Gold K.TO gagne 1,3%