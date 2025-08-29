 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'or progressent, les données sur l'inflation renforçant les paris sur une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, suivant la hausse du prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,5 % à 3 433,99 $ l'once ** Les prix augmentent alors que les attentes de la Réserve fédérale qui pourrait réduire ses taux d'intérêt le mois prochain

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent de 1,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N gagnent respectivement 2,6 %, 1,5 % et 5,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO gagnent respectivement 1,4 % et 1,4 %

Inflation

