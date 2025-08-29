Les mineurs d'or progressent, les données sur l'inflation renforçant les paris sur une baisse des taux d'intérêt

29 août - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, suivant la hausse du prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,5 % à 3 433,99 $ l'once ** Les prix augmentent alors que les attentes de la Réserve fédérale qui pourrait réduire ses taux d'intérêt le mois prochain

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent de 1,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N gagnent respectivement 2,6 %, 1,5 % et 5,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO gagnent respectivement 1,4 % et 1,4 %