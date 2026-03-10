Les mineurs d'or progressent grâce à la faiblesse du dollar et à la baisse des rendements des bons du Trésor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 mars - ** Les actions des sociétés aurifères cotées aux Etats-Unis augmentent, suivant la hausse des prix du métal jaune
GOL/
** L'or au comptant XAU= augmente de 1 % à 5 189,24 $ l'once
** Les prix de l'or gagnent alors que les craintes d'inflation s'estompent après la chute du pétrole suite aux remarques du président américain Donald Trump selon lesquelles la guerre au Moyen-Orient pourrait "se terminer bientôt", alors qu'un dollar américain plus faible et des rendements du Trésor en baisse ont également apporté un soutien
** Le dollar a baissé de 0,6 % pour atteindre son niveau le plus bas en une semaine, ce qui rend les lingots d'or moins chers pour les détenteurs d'autres devises
** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont augmenté respectivement d'environ 1 % et 1,5 %
** Les mineurs sud-africains gagnent également: Gold Fields
GFIJ.J GFI.N augmente de 1,5%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N progresse de 2,1% et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N de 2,5%
** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N progressent respectivement de ~2% et 1%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer