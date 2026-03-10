 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or progressent grâce à la faiblesse du dollar et à la baisse des rendements des bons du Trésor
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions des sociétés aurifères cotées aux Etats-Unis augmentent, suivant la hausse des prix du métal jaune

GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 1 % à 5 189,24 $ l'once

** Les prix de l'or gagnent alors que les craintes d'inflation s'estompent après la chute du pétrole suite aux remarques du président américain Donald Trump selon lesquelles la guerre au Moyen-Orient pourrait "se terminer bientôt", alors qu'un dollar américain plus faible et des rendements du Trésor en baisse ont également apporté un soutien

** Le dollar a baissé de 0,6 % pour atteindre son niveau le plus bas en une semaine, ce qui rend les lingots d'or moins chers pour les détenteurs d'autres devises

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont augmenté respectivement d'environ 1 % et 1,5 %

** Les mineurs sud-africains gagnent également: Gold Fields

GFIJ.J GFI.N augmente de 1,5%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N progresse de 2,1% et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N de 2,5%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N progressent respectivement de ~2% et 1%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
305,640 CAD TSX +1,84%
AGNICO EAGLE MIN
224,880 USD NYSE +1,76%
BARRICK MINING
62,270 CAD TSX +0,87%
GOLD FIELDS
45,700 EUR Tradegate +1,11%
GOLD FIELDS SP ADR
52,140 USD NYSE +3,37%
HARMONY GOLD MIN
16,700 EUR Tradegate +3,41%
HARMONY GOLD SP ADR
18,995 USD NYSE -3,06%
KINROSS GOLD
44,180 CAD TSX -0,14%
KINROSS GOLD
32,515 USD NYSE -0,14%
NEWMONT
116,960 USD NYSE +0,57%
Or
5 179,00 USD Six - Forex 1 +0,67%
SIBANYE SP ADR
14,385 USD NYSE +1,99%
SIBANYE STILLW
3,140 EUR Tradegate 0,00%
SIBANYE STILLW
3,6990 USD OTCBB +8,16%
