Les mineurs d'or progressent alors que les attentes de baisse des taux américains augmentent

(Mises à jour)

5 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,7 % à 4 235,59 $ l'once

** Les prix augmentent alors que l'on s'attend à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt la semaine prochaine, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine qui pourraient clarifier la prochaine décision de la banque centrale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N sont en légère hausse et Barrick Mining ABX.TO augmente de 1,1%

** Gold Fields GFI.N en Afrique du Sud augmente de ~4%, AngloGold Ashanti AU.N de 1,3% et Harmony Gold HMY.N de 2,4%

** Le mineur canadien Kinross Gold K.TO gagne ~1%