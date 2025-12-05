 Aller au contenu principal
CAC 40
8 124,77
+0,03%
Les mineurs d'or progressent alors que les attentes de baisse des taux américains augmentent
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,7 % à 4 235,59 $ l'once

** Les prix augmentent alors que l'on s'attend à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt la semaine prochaine, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine qui pourraient clarifier la prochaine décision de la banque centrale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N sont en légère hausse et Barrick Mining ABX.TO augmente de 1,1%

** Gold Fields GFI.N en Afrique du Sud augmente de ~4%, AngloGold Ashanti AU.N de 1,3% et Harmony Gold HMY.N de 2,4%

** Le mineur canadien Kinross Gold K.TO gagne ~1%

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
85,810 USD NYSE +2,91%
BARRICK MINING
58,220 CAD TSX +1,94%
GOLD FIELDS SP ADR
44,168 USD NYSE +6,07%
HARMONY GOLD SP ADR
19,905 USD NYSE +3,97%
KINROSS GOLD
38,815 CAD TSX +1,66%
NEWMONT
92,417 USD NYSE +1,86%
Or
4 240,64 USD Six - Forex 1 +0,75%
