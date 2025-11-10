Les mineurs d'or grimpent, la faiblesse des données américaines renforçant les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux États-Unis montent dans les échanges de pré-marché après que le métal précieux a augmenté de 2%

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 2% à 4 078,54 $ l'once, alors que la faiblesse des données économiques américaines a renforcé les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, tandis qu'un dollar plus faible a apporté un soutien supplémentaire au lingot GOL/

** L'or, qui n'offre pas de rendement, a tendance à bien se comporter dans un environnement de faibles taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont augmenté de 3,2 % et 3,5 %, respectivement

** Royal Gold RGLD.O en hausse de 3,3%, tandis qu'Anglogold Ashanti AU.N gagne 4,5%

** Kinross Gold KGC.N gagne 3,3%