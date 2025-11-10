 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or grimpent, la faiblesse des données américaines renforçant les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 11:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux États-Unis montent dans les échanges de pré-marché après que le métal précieux a augmenté de 2%

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 2% à 4 078,54 $ l'once, alors que la faiblesse des données économiques américaines a renforcé les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, tandis qu'un dollar plus faible a apporté un soutien supplémentaire au lingot GOL/

** L'or, qui n'offre pas de rendement, a tendance à bien se comporter dans un environnement de faibles taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont augmenté de 3,2 % et 3,5 %, respectivement

** Royal Gold RGLD.O en hausse de 3,3%, tandis qu'Anglogold Ashanti AU.N gagne 4,5%

** Kinross Gold KGC.N gagne 3,3%

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
69,385 USD NYSE +2,31%
BARRICK MINING
46,440 CAD TSX +1,11%
KINROSS GOLD
34,130 CAD TSX +1,70%
KINROSS GOLD
24,335 USD NYSE +2,44%
NEWMONT
83,380 USD NYSE +1,03%
Or
4 080,57 USD Six - Forex 1 +2,02%
ROYAL GOLD
175,8200 USD NASDAQ +3,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

