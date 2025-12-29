Hausse en vue en Europe pour la reprise post-Noël

Le logo d'Euronext dans le quartier financier de La Défense

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi pour la reprise après la pause de Noël, sur fond d'anticipations de nouvelles baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed) qui dopent les actions et les métaux précieux tout en pesant sur ‍le dollar.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,16% pour le CAC 40 parisien, de 0,36% pour le Dax à Francfort, de 0,27% pour le FTSE à Londres et de 0,27% pour le Stoxx 600.

Les marchés européens sont restés fermés jeudi et vendredi pour Noël mais Wall Street a rouvert dès vendredi pour une séance sans grand changement. L'attention ‌des investisseurs se portera mardi sur la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed pour une semaine qui sera encore écourtée, cette fois par les festivités du Nouvel an.

Le dossier ukrainien reste également au centre de l'attention alors que les discussions se poursuivent pour tenter de trouver un accord ​de paix.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche être "très proche" d'un accord sur le plan de paix pour l'Ukraine à l'issue d'une rencontre avec son homologue ⁠ukrainien Volodimir Zelensky, qu'il recevait en Floride, même si les deux dirigeants ont admis que des points épineux restaient encore à régler.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a clôturé vendredi sur une note stable dans un contexte de faibles volumes d'échanges après Noël.

L'indice ⁠Dow Jones a cédé 0,04% à 48.710,97 points. Le Standard & Poor's ‍500, plus large, a perdu 0,03% à 6.929,94 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,09% à 23.593,097 ⁠points.

Les contrats à terme sur les trois indices préfigurent un léger repli à l'ouverture lundi.

EN ASIE

A Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en baisse de 0,44%, plombé par la cotation ex-dividende de plusieurs poids lourds de la cote.

Les valeurs bancaires nippones ont progressé après la publication des "minutes" de la réunion de la Banque du Japon (BoJ) qui ont montré que les responsables ​avaient discuté de la nécessité de continuer à relever les taux après la dernière hausse réalisée ce mois-ci.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a progressé de 0,04%, signant sa neuvième séance consécutive de hausse, soit sa plus longue série depuis septembre 2024.

CHANGES

Le dollar est stable face à un panier de six devises de référence, toujours sous ⁠pression avec les anticipations de nouvelles baisses de taux de la Fed. L'indice dollar recule de plus de 9% jusqu'à présent en 2025 et s'achemine vers ​son plus fort repli annuel depuis 2017.

De son côté, le yen est soutenu par le compte-rendu de politique monétaire de ​la BoJ au ton plutôt restrictif, ce ​qui lui permet de regagner 0,25% face au dollar après un net recul vendredi.

L'euro est inchangé face au billet vert, à 1,1773 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans ​recule de plus de deux points de base, à 4,1121%, avec les anticipations de la poursuite ⁠d'une politique accommodante de la Fed.

En Europe, son équivalent du Bund allemand, référence pour la zone euro, abandonne près de trois points de base, à 2,8405%.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent alors que les investisseurs digèrent l'issue des dernières négociations entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky sur un accord de paix en Ukraine.

Le baril de Brent avance de 1% à 61,27 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 1,06% à 57,34 dollars.

Les deux références ont chuté de plus de 2% vendredi face aux craintes d'une surabondance de l'offre et la ‌possibilité d'un accord de paix en Ukraine avant les discussions Trump-Zelensky au cours du week-end.

MÉTAUX

Le cours de l'argent a touché lundi un plus haut historique à 83,62 dollars l'once avant de perdre du terrain au cours d'une séance volatile.

Même scénario pour les cours du platine et du palladium qui reculent nettement après avoir atteint plus tôt en séance des records.

"Une combinaison de prises de bénéfices et de discussions apparemment productives entre Trump et Zelensky concernant un potentiel accord de paix pèsent sur l'or et l'argent", signale Tim Waterer, responsable de l'analyse marchés chez KCM.

Le cours spot de l'or recule de 1,2% à 4.478,82 dollars l'once après un record touché vendredi à 4.549,71 dollars.

PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 ‌DECEMBRE

(Rédigé par Blandine Hénault, avec les bureaux de Reuters)