Les mineurs d'or grimpent alors que le prix franchit la barrière des 5 100 dollars
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

26 janvier - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, alors que les prix des lingots dépassent pour la première fois le niveau record de 5 100 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,9 % à 5 077,24 $ l'once, après avoir atteint un record historique de 5 110,50 $ ** Les prix ont grimpé , les investisseurs cherchant un refuge loin des tensions politiques internationales, l'argent et le platine atteignant également des records historiques GOL/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 1,4% et ~3%

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N gagne ~6%, AngloGold Ashanti AU.N ajoute 3,5% et Sibanye Stillwater

SSWJ.J , SBSW.N grimpe de 2,4%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold KGC.N gagnent respectivement 2,3% et ~3%

