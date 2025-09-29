Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot franchit la barre des 3 800 dollars l'once

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis grimpent dans les échanges pré-marché après que le métal précieux ait dépassé pour la première fois les 3 800 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= a bondi de 1,57% à 3 818,67 dollars l'once à 0855 GMT, après avoir atteint 3 819,59 dollars plus tôt dans la session, stimulé par des paris croissants sur une réduction des taux de la Réserve fédérale américaine qui a affaibli le dollar, tandis que les préoccupations concernant une éventuelle fermeture du gouvernement américain ont renforcé la demande de valeurs sûres GOL/

** Les principales sociétés d'extraction d'or Newmont

NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent respectivement de 2,5 % et de 2 %

** Les actions cotées aux Etats-Unis des mineurs canadiens Kinross Gold KGC.N et Agnico Eagle Mines AEM.N augmentent respectivement de 2,3 % et 2,8 %

** Les actions d'AngloGold Ashanti AU.N ont augmenté de près de 3 %