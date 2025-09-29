 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot franchit la barre des 3 800 dollars l'once
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 11:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis grimpent dans les échanges pré-marché après que le métal précieux ait dépassé pour la première fois les 3 800 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= a bondi de 1,57% à 3 818,67 dollars l'once à 0855 GMT, après avoir atteint 3 819,59 dollars plus tôt dans la session, stimulé par des paris croissants sur une réduction des taux de la Réserve fédérale américaine qui a affaibli le dollar, tandis que les préoccupations concernant une éventuelle fermeture du gouvernement américain ont renforcé la demande de valeurs sûres GOL/

** Les principales sociétés d'extraction d'or Newmont

NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent respectivement de 2,5 % et de 2 %

** Les actions cotées aux Etats-Unis des mineurs canadiens Kinross Gold KGC.N et Agnico Eagle Mines AEM.N augmentent respectivement de 2,3 % et 2,8 %

** Les actions d'AngloGold Ashanti AU.N ont augmenté de près de 3 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
227,850 CAD TSX +2,17%
AGNICO EAGLE MIN
163,440 USD NYSE +2,19%
ANGLOGOLD ASH
68,310 USD NYSE +3,85%
BARRICK MINING
48,060 CAD TSX +0,52%
KINROSS GOLD
33,580 CAD TSX +1,94%
KINROSS GOLD
24,110 USD NYSE +1,99%
NEWMONT
85,235 USD NYSE +1,85%
Or
3 816,13 USD Six - Forex 1 +1,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

