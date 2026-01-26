information fournie par Reuters • 26/01/2026 à 10:14

Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 5 100 dollars l'once

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, alors que les prix de l'or dépassent pour la première fois le niveau record de 5 100 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 2,2% à 5 092,18 dollars l'once à 0848 GMT, après avoir atteint un record historique de 5 110,50 dollars

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N augmentent respectivement de 4,6% et 3,5%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,9 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 1,6 %

** Harmony Gold HMY.N en hausse de 3%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N et Kinross Gold KGC.N gagnent entre 3 % et 3,5 %

** Sibanye Stillwater SSWJ.J , SBSW.N grimpe de 2,4%

** SPDR gold shares ETF GLD.P en hausse de 2,2%