Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 5 100 dollars l'once

26 janvier - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, alors que les prix de l'or dépassent pour la première fois le niveau record de 5 100 dollars l'once
** L'or au comptant XAU= a augmenté de 2,2% à 5 092,18 dollars l'once à 0848 GMT, après avoir atteint un record historique de 5 110,50 dollars
** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N augmentent respectivement de 4,6% et 3,5%
** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,9 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 1,6 %
** Harmony Gold HMY.N en hausse de 3%
** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N et Kinross Gold KGC.N gagnent entre 3 % et 3,5 %
** Sibanye Stillwater SSWJ.J , SBSW.N grimpe de 2,4%
** SPDR gold shares ETF GLD.P en hausse de 2,2%
