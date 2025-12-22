 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4 400 dollars l'once
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant la hausse du prix du lingot

** L'or au comptant XAU= a augmenté de près de 2 % à 4 421,15 $ l'once, après avoir atteint 4 428,92 $ plus tôt, alimenté par des flux de valeurs sûres alors que les tensions entre les États-Unis et le Venezuela se sont aggravées

GOL/

** Les attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale pourraient continuer à renforcer l'or. Les marchés prévoient maintenant deux réductions supplémentaires l'année prochaine, une toile de fond qui continue à favoriser le lingot," dit Frank Walbaum, analyste de marché chez Naga

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N augmentent respectivement de 2 % et d'environ 1 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N gagnent toutes deux 3 %, Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N grimpe de 4,2 % et Harmony Gold HMY.N augmente de 2,1 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N en hausse de 1,2% et Kinross Gold K.TO KGC.N en hausse de ~1%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
248,850 CAD TSX +3,04%
AGNICO EAGLE MIN
181,120 USD NYSE +3,75%
ANGLOGOLD ASH
90,170 USD NYSE +4,61%
BARRICK MINING
63,190 CAD TSX +2,55%
GOLD FIELDS SP ADR
47,420 USD NYSE +4,96%
HARMONY GOLD SP ADR
21,510 USD NYSE +3,99%
KINROSS GOLD
40,410 CAD TSX +2,51%
KINROSS GOLD
29,380 USD NYSE +2,78%
NEWMONT
105,015 USD NYSE +3,66%
Or
4 439,43 USD Six - Forex 1 +2,33%
SIBANYE SP ADR
15,255 USD NYSE +6,57%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
