Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4 000 dollars l'once
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 10:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, alors que les prix des lingots atteignent un record historique et dépassent le niveau crucial de 4000 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,3 % à 4036,91 $ l'once, suivant la hausse des prix des lingots GOL/ .

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining

ABX.TO B.N augmentent respectivement de 1,8 % et 2,3 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,1 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 3,3 % et Harmony Gold HMY.N augmente de 2,5 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold KGC.N gagnent 1,6 % chacune

** Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N gagne 3,7%

** L'ETF SPDR Gold Shares gagne 1,4 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
232,110 CAD TSX -2,36%
AGNICO EAGLE MIN
166,270 USD NYSE -2,44%
ANGLOGOLD ASH
74,530 USD NYSE -0,23%
BARRICK MINING
46,360 CAD TSX -2,40%
GOLD FIELDS SP ADR
41,885 USD NYSE -1,40%
HARMONY GOLD SP ADR
18,340 USD NYSE -1,03%
KINROSS GOLD
25,255 USD NYSE -0,36%
NEWMONT
86,960 USD NYSE -1,77%
Or
4 036,35 USD Six - Forex 1 +1,32%
SIBANYE SP ADR
11,485 USD NYSE +1,55%
SIBANYE STILLW
2,540 EUR Tradegate +3,67%
SIBANYE STILLW
3,0000 USD OTCBB +6,38%
Afficher toutes les valeurs associées
