Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4 000 dollars l'once

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, alors que les prix des lingots atteignent un record historique et dépassent le niveau crucial de 4000 dollars l'once
** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,3 % à 4036,91 $ l'once, suivant la hausse des prix des lingots GOL/ .
** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining
ABX.TO B.N augmentent respectivement de 1,8 % et 2,3 %
** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,1 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 3,3 % et Harmony Gold HMY.N augmente de 2,5 %
** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold KGC.N gagnent 1,6 % chacune
** Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N gagne 3,7%
** L'ETF SPDR Gold Shares gagne 1,4 %
