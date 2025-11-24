Les mineurs d'or gagnent, les prévisions de baisse des taux d'intérêt américains compensant la force du dollar

24 novembre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis sont en hausse en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/ ** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,1% à 4 069,10 $ l'once, alors que les attentes croissantes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale le mois prochain ont compensé la pression exercée par la fermeté du dollar américain

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse marginale et Barrick ABX.TO B.N en hausse de 2,9%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N sont en légère hausse, Harmony Gold

HMY.N gagne 1,9% et Sibanye Stillwater SBSW.N gagne 5,1%

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N augmente légèrement et Kinross Gold K.TO KGC.N augmente de 1,1%