CAC 40
7 979,88
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or gagnent, les prévisions de baisse des taux d'intérêt américains compensant la force du dollar
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis sont en hausse en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/ ** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,1% à 4 069,10 $ l'once, alors que les attentes croissantes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale le mois prochain ont compensé la pression exercée par la fermeté du dollar américain

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse marginale et Barrick ABX.TO B.N en hausse de 2,9%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N sont en légère hausse, Harmony Gold

HMY.N gagne 1,9% et Sibanye Stillwater SBSW.N gagne 5,1%

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N augmente légèrement et Kinross Gold K.TO KGC.N augmente de 1,1%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
225,520 CAD TSX 0,00%
AGNICO EAGLE MIN
159,960 USD NYSE 0,00%
ANGLOGOLD ASH
79,810 USD NYSE 0,00%
BARRICK MINING
51,530 CAD TSX 0,00%
GOLD FIELDS
33,100 EUR Tradegate -1,19%
GOLD FIELDS SP ADR
38,450 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD MIN
14,750 EUR Tradegate +2,79%
HARMONY GOLD SP ADR
16,630 USD NYSE 0,00%
KINROSS GOLD
34,360 CAD TSX 0,00%
KINROSS GOLD
24,380 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
83,480 USD NYSE 0,00%
Or
4 079,39 USD Six - Forex 1 +0,33%
SIBANYE SP ADR
11,095 USD NYSE 0,00%
SIBANYE STILLW
2,540 EUR Tradegate +5,83%
SIBANYE STILLW
2,7300 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

