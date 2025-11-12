 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse des prix des métaux précieux avant le vote de la Chambre des représentants des États-Unis
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de ~1% à 4 166,34 $ l'once

** Les prix des lingots augmentent avant le vote de la Chambre des représentants américaine pour rouvrir le gouvernement, ce qui pourrait relancer le flux de données économiques et préparer le terrain pour une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en décembre

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 2,4 % et de 3,3 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines cotées en bourse Harmony Gold HMY.N augmentent de 5,5 %, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 4,4 % et Sibanye Stillwater SBSW.N gagne 1,8 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO gagnent respectivement 2,5 % et 1,7 %

