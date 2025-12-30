Les mineurs d'or gagnent du terrain, les prix rebondissant en route vers la meilleure année depuis 1979

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,18% à 4 382,73 $ l'once, alors que l'attention se porte à nouveau sur les risques mondiaux persistants qui ont propulsé le lingot à sa plus forte performance annuelle en plus de quatre décennies

** Les meilleures sociétés minières: Newmont NEM.N augmente de 1,2%, Barrick Mining ABX.TO de 1,3%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N en hausse de 3,6%, Harmony Gold HMY.N gagne 2%, Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 6,5%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO en hausse de 1%, Kinross Gold K.TO gagne 1,4%