Les mineurs d'or gagnent du terrain, les prix rebondissant en route vers la meilleure année depuis 1979
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,18% à 4 382,73 $ l'once, alors que l'attention se porte à nouveau sur les risques mondiaux persistants qui ont propulsé le lingot à sa plus forte performance annuelle en plus de quatre décennies

** Les meilleures sociétés minières: Newmont NEM.N augmente de 1,2%, Barrick Mining ABX.TO de 1,3%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N en hausse de 3,6%, Harmony Gold HMY.N gagne 2%, Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 6,5%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO en hausse de 1%, Kinross Gold K.TO gagne 1,4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
236,410 CAD TSX +0,74%
BARRICK MINING
60,860 CAD TSX +0,93%
GOLD FIELDS
39,000 EUR Tradegate +5,12%
GOLD FIELDS SP ADR
44,315 USD NYSE +1,64%
HARMONY GOLD MIN
17,450 EUR Tradegate +2,35%
HARMONY GOLD SP ADR
20,108 USD NYSE +0,77%
KINROSS GOLD
39,370 CAD TSX +1,94%
NEWMONT
101,180 USD NYSE +1,37%
Or
4 361,44 USD Six - Forex 1 +0,71%
SIBANYE SP ADR
14,615 USD NYSE +2,96%
SIBANYE STILLW
3,270 EUR Tradegate +6,86%
SIBANYE STILLW
3,5850 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

