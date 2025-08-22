Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix de l'or sont en hausse en raison des espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

(Mises à jour)

22 août - ** Les actions des mineurs d'or sonten hausse, suivant lahausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 1 % à 3 372,90 $ l'once, soutenu par les attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt en septembre après les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole

** L'or se comporte généralement bien dans un environnement de taux d'intérêt bas, car il n'offre pas de rendement et devient plus attractif par rapport aux actifs porteurs d'intérêts

** Le dollar américain a baissé de 0,7 %, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 1 % et Barrick Mining ABX.TO de 1,7 %

** Les actions cotées aux Etats-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 1,1%, Harmony Gold HMY.N augmente légèrement et Sibanye Stillwater

SBSW.N augmente de 1,4%