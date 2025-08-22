 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix de l'or sont en hausse en raison des espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 août - ** Les actions des mineurs d'or sonten hausse, suivant lahausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 1 % à 3 372,90 $ l'once, soutenu par les attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt en septembre après les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole

** L'or se comporte généralement bien dans un environnement de taux d'intérêt bas, car il n'offre pas de rendement et devient plus attractif par rapport aux actifs porteurs d'intérêts

** Le dollar américain a baissé de 0,7 %, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 1 % et Barrick Mining ABX.TO de 1,7 %

** Les actions cotées aux Etats-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 1,1%, Harmony Gold HMY.N augmente légèrement et Sibanye Stillwater

SBSW.N augmente de 1,4%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
189,870 CAD TSX +0,15%
ANGLOGOLD ASH
53,840 USD NYSE -1,79%
BARRICK MINING
36,260 CAD TSX +2,11%
GOLD FIELDS SP ADR
30,730 USD NYSE +1,65%
HARMONY GOLD MIN
13,350 EUR Tradegate -1,84%
HARMONY GOLD SP ADR
16,020 USD NYSE +0,69%
KINROSS GOLD
27,220 CAD TSX +0,29%
NEWMONT
70,605 USD NYSE +0,74%
Or
3 376,59 USD Six - Forex 1 +1,13%
SIBANYE SP ADR
8,330 USD NYSE +1,40%
SIBANYE STILLW
1,805 EUR Tradegate +1,69%
SIBANYE STILLW
2,0000 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

