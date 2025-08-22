Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix de l'or sont en hausse en raison des espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 août - ** Les actions des mineurs d'or sonten hausse, suivant lahausse des prix des lingots GOL/
** L'or au comptant XAU= en hausse de 1 % à 3 372,90 $ l'once, soutenu par les attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt en septembre après les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole
** L'or se comporte généralement bien dans un environnement de taux d'intérêt bas, car il n'offre pas de rendement et devient plus attractif par rapport aux actifs porteurs d'intérêts
** Le dollar américain a baissé de 0,7 %, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises USD/
** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 1 % et Barrick Mining ABX.TO de 1,7 %
** Les actions cotées aux Etats-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 1,1%, Harmony Gold HMY.N augmente légèrement et Sibanye Stillwater
SBSW.N augmente de 1,4%
