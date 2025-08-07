Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix de l'or sont en hausse en raison de l'agitation sur les tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,2 % à 3 337,14 $ l'once, alors que les nouvelles tensions commerciales déclenchées par les droits de douane élevés des États-Unis stimulent la demande de valeurs refuges, tandis qu'un dollar plus faible et des paris croissants sur la réduction des taux d'intérêt renforcent l'attrait de l'or

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont chacune augmenté de ~1 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 1,7 %, Harmony Gold HMY.N gagne ~1 %, Sibanye Stillwater

SBSW.N en hausse de 1,8 % et AngloGold Ashanti AU.N augmente marginalement

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N en hausse de 1,1 % et Kinross Gold K.TO KGC.N en hausse marginale