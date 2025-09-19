Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix de l'or augmentent en raison de l'évolution de la politique américaine après l'action de la Réserve fédérale

19 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en hausse en début de marché, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,4% à 3 657,46 $ l'once, pour un cinquième gain hebdomadaire consécutif, suite à la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine, alors que les investisseurs attendent d'autres signaux sur les perspectives de la politique américaine

** Le lingot est en hausse de 0,2 % depuis le début de la semaine

** Le minier Newmont NEM.N en légère hausse

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N sont en légère hausse, Harmony Gold

HMY.N gagne 3,1% et Sibanye Stillwater SBSW.N gagne 2,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N ont chacun augmenté de ~1%