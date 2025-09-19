 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 877,16
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix de l'or augmentent en raison de l'évolution de la politique américaine après l'action de la Réserve fédérale
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 11:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en hausse en début de marché, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,4% à 3 657,46 $ l'once, pour un cinquième gain hebdomadaire consécutif, suite à la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine, alors que les investisseurs attendent d'autres signaux sur les perspectives de la politique américaine

** Le lingot est en hausse de 0,2 % depuis le début de la semaine

** Le minier Newmont NEM.N en légère hausse

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N sont en légère hausse, Harmony Gold

HMY.N gagne 3,1% et Sibanye Stillwater SBSW.N gagne 2,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N ont chacun augmenté de ~1%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
213,010 CAD TSX +0,87%
AGNICO EAGLE MIN
154,380 USD NYSE +0,69%
ANGLOGOLD ASH
64,610 USD NYSE +0,12%
GOLD FIELDS
32,500 EUR Tradegate +3,17%
GOLD FIELDS SP ADR
37,880 USD NYSE -0,33%
HARMONY GOLD MIN
13,250 EUR Tradegate +6,00%
HARMONY GOLD SP ADR
14,945 USD NYSE +0,40%
KINROSS GOLD
30,690 CAD TSX -0,81%
KINROSS GOLD
22,240 USD NYSE -0,98%
NEWMONT
78,310 USD NYSE -0,46%
Or
3 655,45 USD Six - Forex 1 +0,30%
SIBANYE SP ADR
8,735 USD NYSE +1,87%
SIBANYE STILLW
1,895 EUR Tradegate +1,34%
SIBANYE STILLW
2,1600 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank