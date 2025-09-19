Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix de l'or augmentent en raison de l'évolution de la politique américaine après l'action de la Réserve fédérale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en hausse en début de marché, suivant la hausse des prix des lingots GOL/
** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,4% à 3 657,46 $ l'once, pour un cinquième gain hebdomadaire consécutif, suite à la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine, alors que les investisseurs attendent d'autres signaux sur les perspectives de la politique américaine
** Le lingot est en hausse de 0,2 % depuis le début de la semaine
** Le minier Newmont NEM.N en légère hausse
** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N sont en légère hausse, Harmony Gold
HMY.N gagne 3,1% et Sibanye Stillwater SBSW.N gagne 2,3%
** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N ont chacun augmenté de ~1%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer