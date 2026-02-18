 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les investisseurs évaluent les risques géopolitiques
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant la hausse des prix GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de près de 2% à 4 977,42 $ l'once ** Le prix de l'or augmente alors que les investisseurs évaluent les risques géopolitiques latents, tandis que les marchés attendent également les minutes de la réunion de janvier de la Réserve Fédérale Américaine, attendues plus tard dans la journée

** Mineurs: Newmont NEM.N en hausse de 2,2% et Barrick Mining ABX.TO gagne ~2%

** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J GFI.N augmente de 1%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N progresse de ~2%

** Mineurs canadiens: Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO progressent respectivement de 2,3% et ~2%

Cryptoactif

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
304,420 CAD TSX +4,82%
BARRICK MINING
66,160 CAD TSX +3,96%
GOLD FIELDS
44,400 EUR Tradegate +1,37%
GOLD FIELDS SP ADR
52,640 USD NYSE +2,23%
HARMONY GOLD MIN
16,950 EUR Tradegate +0,59%
HARMONY GOLD SP ADR
20,330 USD NYSE +2,73%
KINROSS GOLD
47,590 CAD TSX +4,00%
NEWMONT
127,090 USD NYSE +3,88%
Or
4 997,04 USD Six - Forex 1 +2,41%
