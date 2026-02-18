Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les investisseurs évaluent les risques géopolitiques

18 février - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant la hausse des prix GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de près de 2% à 4 977,42 $ l'once ** Le prix de l'or augmente alors que les investisseurs évaluent les risques géopolitiques latents, tandis que les marchés attendent également les minutes de la réunion de janvier de la Réserve Fédérale Américaine, attendues plus tard dans la journée

** Mineurs: Newmont NEM.N en hausse de 2,2% et Barrick Mining ABX.TO gagne ~2%

** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J GFI.N augmente de 1%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N progresse de ~2%

** Mineurs canadiens: Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO progressent respectivement de 2,3% et ~2%