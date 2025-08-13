 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 785,32
+0,41%
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le prix de l'or remonte en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Fed
13/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,4 % à 3 362,14 $ l'once, alors que les attentes d'une réduction des taux de la Fed en septembre se sont renforcées à la suite des données sur l'inflation, tandis qu'un dollar plus faible a soutenu la demande de lingots

** L'indice du dollar .DXY a atteint son plus bas niveau en deux semaines, rendant le lingot à prix vert plus abordable pour les acheteurs étrangers USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse d'environ 1 % et Barrick Mining ABX.TO B.N en hausse marginale

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N augmentent marginalement chacun, Harmony Gold HMY.N gagne 3 %, Sibanye Stillwater SBSW.N augmente d'environ 1 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N sont en hausse marginale

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
186,560 CAD TSX -0,13%
AGNICO EAGLE MIN
135,410 USD NYSE -0,03%
ANGLOGOLD ASH
57,260 USD NYSE +0,83%
BARRICK MINING
32,390 CAD TSX +2,96%
GOLD FIELDS
27,000 EUR Tradegate +0,75%
GOLD FIELDS SP ADR
31,370 USD NYSE +0,77%
HARMONY GOLD MIN
13,600 EUR Tradegate +4,62%
HARMONY GOLD SP ADR
15,515 USD NYSE +0,29%
KINROSS GOLD
26,650 CAD TSX +1,10%
KINROSS GOLD
19,340 USD NYSE +1,20%
NEWMONT
68,920 USD NYSE +0,07%
Or
3 366,29 USD Six - Forex 1 +0,64%
SIBANYE SP ADR
8,735 USD NYSE +0,92%
SIBANYE STILLW
1,895 EUR Tradegate +2,43%
SIBANYE STILLW
2,2500 USD OTCBB +0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

