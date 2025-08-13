Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le prix de l'or remonte en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,4 % à 3 362,14 $ l'once, alors que les attentes d'une réduction des taux de la Fed en septembre se sont renforcées à la suite des données sur l'inflation, tandis qu'un dollar plus faible a soutenu la demande de lingots

** L'indice du dollar .DXY a atteint son plus bas niveau en deux semaines, rendant le lingot à prix vert plus abordable pour les acheteurs étrangers USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse d'environ 1 % et Barrick Mining ABX.TO B.N en hausse marginale

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N augmentent marginalement chacun, Harmony Gold HMY.N gagne 3 %, Sibanye Stillwater SBSW.N augmente d'environ 1 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N sont en hausse marginale