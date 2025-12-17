 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente en raison de l'affaiblissement du marché de l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent en pré-marché, suivant les prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 0,3 % à 4 319,89 $ l'once

** Les prix augmentent après que les données sur l'emploi américain aient montré un ralentissement du marché du travail, ravivant les attentes de nouvelles réductions de taux l'année prochaine et stimulant la demande pour les métaux précieux

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N gagnent respectivement 1,1 % et 1,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N gagnent respectivement ~1% et 1,3%

** Le mineur sud-africain Harmony Gold HMY.N en hausse de 2,6%, et Gold Fields GFI.N en hausse de 1,5%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
229,150 CAD TSX -1,13%
AGNICO EAGLE MIN
166,540 USD NYSE -1,10%
ANGLOGOLD ASH
84,070 USD NYSE -0,30%
BARRICK MINING
59,040 CAD TSX -0,99%
GOLD FIELDS SP ADR
43,800 USD NYSE -0,32%
HARMONY GOLD SP ADR
20,235 USD NYSE +0,17%
KINROSS GOLD
38,290 CAD TSX -1,37%
KINROSS GOLD
27,825 USD NYSE -1,22%
NEWMONT
98,020 USD NYSE -1,65%
Or
4 316,21 USD Six - Forex 1 +0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:50 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON

  • L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat ( AFP / JOHN THYS )
    Zone euro : l'inflation ressort inchangée en novembre, à la veille de la réunion de la BCE
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:49 

    L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat, confortant les attentes d'une nouvelle pause de la BCE à la veille de sa réunion de politique monétaire. Le bureau de statistiques ... Lire la suite

  • Un drapeau de l'Union britannique et un drapeau de l'Union européenne sont suspendus à un immeuble du centre de Londres
    La GB va réintégrer le programme Erasmus+ de l'UE
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:28 

    La Grande-Bretagne et l'Union européenne (UE) se sont mises d'accord mercredi pour permettre aux étudiants britanniques de réintégrer le populaire programme d'échange d'étudiants du bloc, Erasmus+, manifestation modeste mais symbolique de l'amélioration des relations ... Lire la suite

  • Abdoul Aziz Baldé, dont le fils a disparu au large du Maroc après avoir tenté de migrer vers l'Europe clandestinement par la mer, pose pour un portrait le 25 septembre 2025, dans une banlieue de la capitale guinéenne Conakry ( AFP / PATRICK MEINHARDT )
    En Guinée, la déchirante quête des familles des jeunes disparus de la migration
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:23 

    "Je sais que le bateau sur lequel mon fils était embarqué a coulé, mais on ne nous a pas montré son corps. Alors dire que le petit est décédé, je ne sais pas...", lâche dans un sanglot Abdoul Aziz Baldé, dont le fils, Idrissa, parti de Guinée à la recherche d'un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank