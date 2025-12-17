Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente en raison de l'affaiblissement du marché de l'emploi aux États-Unis

17 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent en pré-marché, suivant les prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 0,3 % à 4 319,89 $ l'once

** Les prix augmentent après que les données sur l'emploi américain aient montré un ralentissement du marché du travail, ravivant les attentes de nouvelles réductions de taux l'année prochaine et stimulant la demande pour les métaux précieux

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N gagnent respectivement 1,1 % et 1,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N gagnent respectivement ~1% et 1,3%

** Le mineur sud-africain Harmony Gold HMY.N en hausse de 2,6%, et Gold Fields GFI.N en hausse de 1,5%