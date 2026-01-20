Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un nouveau sommet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 janvier - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, alors que l'or atteint un nouveau record

** L'or au comptant XAU= atteint un nouveau record à 4 748,09 $ l'once, en hausse de 1,6 %

** Les prix grimpent alors que les tensions mondiales déclenchent une nouvelle ruée vers la sécurité

** Le minier Newmont NEM.N atteint son plus haut niveau historique, en hausse de 3,1% et Barrick Mining ABX.TO gagne marginalement

** Les actions du mineur sud-africain Harmony Gold HMY.N grimpent de 4,7%, Gold Fields GFI.N augmente de 7,1%, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 5,5% et Sibanye Stillwater

SBSW.N gagne 2%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 1,5% et Kinross Gold K.TO en hausse de 0,8%