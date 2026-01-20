 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un nouveau sommet
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 janvier - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, alors que l'or atteint un nouveau record

** L'or au comptant XAU= atteint un nouveau record à 4 748,09 $ l'once, en hausse de 1,6 %

** Les prix grimpent alors que les tensions mondiales déclenchent une nouvelle ruée vers la sécurité

** Le minier Newmont NEM.N atteint son plus haut niveau historique, en hausse de 3,1% et Barrick Mining ABX.TO gagne marginalement

** Les actions du mineur sud-africain Harmony Gold HMY.N grimpent de 4,7%, Gold Fields GFI.N augmente de 7,1%, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 5,5% et Sibanye Stillwater

SBSW.N gagne 2%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 1,5% et Kinross Gold K.TO en hausse de 0,8%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
286,610 CAD TSX +1,52%
ANGLOGOLD ASH
104,660 USD NYSE +5,70%
BARRICK MINING
68,730 CAD TSX -0,39%
GOLD FIELDS
44,700 EUR Tradegate +0,68%
GOLD FIELDS SP ADR
51,960 USD NYSE +5,16%
HARMONY GOLD MIN
19,300 EUR Tradegate -1,28%
HARMONY GOLD SP ADR
22,490 USD NYSE +3,17%
KINROSS GOLD
49,060 CAD TSX +1,59%
NEWMONT
117,280 USD NYSE +2,77%
Or
4 734,72 USD Six - Forex 1 +1,36%
SIBANYE SP ADR
16,975 USD NYSE +1,29%
SIBANYE STILLW
3,560 EUR Tradegate -4,81%
SIBANYE STILLW
4,1400 USD OTCBB -9,41%
