Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un nouveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères américaines progressent en pré-marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 0,9 % à 3 718,59 $ l'once, après avoir atteint un record de 3 719,65 $ plus tôt dans la session

** Le prix de l'or a bondi en raison des attentes des investisseurs quant à une baisse des taux de la Fed; plusieurs remarques des responsables de la banque centrale américaine et des données clés sur l'inflation sont attendues plus tard dans la semaine

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont augmenté de 1,8 % et 2,4 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et Sibanye Stillwater SBSW.N gagnent près de 1 %, AngloGold Ashanti

AU.N en hausse de 1,9 %, Harmony Gold HMY.N augmente de 3,6 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N gagnent environ 2 %