Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un nouveau record
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères américaines progressent en pré-marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 0,9 % à 3 718,59 $ l'once, après avoir atteint un record de 3 719,65 $ plus tôt dans la session

** Le prix de l'or a bondi en raison des attentes des investisseurs quant à une baisse des taux de la Fed; plusieurs remarques des responsables de la banque centrale américaine et des données clés sur l'inflation sont attendues plus tard dans la semaine

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont augmenté de 1,8 % et 2,4 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et Sibanye Stillwater SBSW.N gagnent près de 1 %, AngloGold Ashanti

AU.N en hausse de 1,9 %, Harmony Gold HMY.N augmente de 3,6 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N gagnent environ 2 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
222,130 CAD TSX +4,28%
AGNICO EAGLE MIN
161,185 USD NYSE +4,41%
ANGLOGOLD ASH
67,820 USD NYSE +4,97%
BARRICK MINING
45,550 CAD TSX +9,71%
GOLD FIELDS
35,700 EUR Tradegate +1,42%
GOLD FIELDS SP ADR
41,330 USD NYSE +9,11%
HARMONY GOLD MIN
14,800 EUR Tradegate +5,71%
HARMONY GOLD SP ADR
16,855 USD NYSE +12,78%
KINROSS GOLD
32,280 CAD TSX +5,18%
KINROSS GOLD
23,470 USD NYSE +5,53%
NEWMONT
81,720 USD NYSE +4,35%
Or
3 725,60 USD Six - Forex 1 +1,10%
SIBANYE SP ADR
9,535 USD NYSE +9,16%
SIBANYE STILLW
2,070 EUR Tradegate +2,48%
SIBANYE STILLW
2,2900 USD OTCBB +6,02%
