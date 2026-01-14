 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record grâce aux paris sur la baisse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 11:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions des mineurs d'or cotées aux États-Unis augmentent en pré-ouverture, suivant la hausse du prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 1 % à 4 632,03 $ l'once, après avoir atteint un record de 4 639,42 $ plus tôt dans la séance ** Les prix sont en hausse alors que des chiffres d'inflation américaine plus faibles que prévu ont consolidé les paris sur des baisses de taux d'intérêt dans un contexte d'incertitude géopolitique persistante

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N progressent de 1,3 % et 1,6 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Harmony Gold HMY.N progresse de 1,4 %, Gold Fields GFI.N de 1,8 % et Sibanye Stillwater

SBSW.N gagne 3,9 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N et Kinross Gold K.TO , KGC.N gagnent chacun 1,9 %

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
276,330 CAD TSX +2,43%
AGNICO EAGLE MIN
199,045 USD NYSE +2,39%
BARRICK MINING
69,000 CAD TSX +1,26%
GOLD FIELDS
42,700 EUR Tradegate -0,23%
GOLD FIELDS SP ADR
49,530 USD NYSE +2,08%
HARMONY GOLD MIN
19,150 EUR Tradegate 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
22,055 USD NYSE -1,05%
KINROSS GOLD
46,300 CAD TSX +1,25%
KINROSS GOLD
33,380 USD NYSE +1,34%
NEWMONT
114,630 USD NYSE +1,53%
Or
4 636,06 USD Six - Forex 1 +1,08%
SIBANYE SP ADR
17,130 USD NYSE +1,81%
SIBANYE STILLW
3,800 EUR Tradegate +2,98%
SIBANYE STILLW
4,4100 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Télé et streaming: les contenus du groupe M6 disponibles sur Prime Video
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.01.2026 11:36 

    Les chaînes du groupe M6 et les contenus de sa plateforme de streaming M6+ sont diffusés depuis mercredi sur Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon, en vertu d'un accord annoncé par les deux entreprises. Le groupe public France Télévisions avait ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )
    BP prévient d'une charge de plusieurs milliards de dollars liée à la transition énergétique
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.01.2026 11:33 

    Le géant pétrolier britannique BP, en pleine révolution interne après être largement revenu sur une ambitieuse stratégie climatique, a prévenu mercredi que ses résultats seraient plombés par une charge de plusieurs milliards de dollars liée à la transition énergétique. ... Lire la suite

  • Jean-François Faure, spécialiste des métaux précieux d'investissement. (crédit : DR)
    Pourquoi l’or reprend sa course aux records ?
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 14.01.2026 11:10 

    Dès le début de l'année 2026, le cours de l'or (mais aussi de l'argent) a battu des records absolus. Pourquoi un tel appétit pour l'or de la part des investisseurs ? Comment cet actif, qui ne produit aucun intérêt, dividendes ou loyers, peut-il autant séduire ? ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris touche un nouveau record en séance
    information fournie par AFP 14.01.2026 11:08 

    L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a touché un nouveau sommet historique en séance mercredi, de concert avec de nombreuses autres places européennes, porté par un vent d'enthousiasme sur les marchés après la publication de l'inflation américaine. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank