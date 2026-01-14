Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record grâce aux paris sur la baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions des mineurs d'or cotées aux États-Unis augmentent en pré-ouverture, suivant la hausse du prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 1 % à 4 632,03 $ l'once, après avoir atteint un record de 4 639,42 $ plus tôt dans la séance ** Les prix sont en hausse alors que des chiffres d'inflation américaine plus faibles que prévu ont consolidé les paris sur des baisses de taux d'intérêt dans un contexte d'incertitude géopolitique persistante

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N progressent de 1,3 % et 1,6 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Harmony Gold HMY.N progresse de 1,4 %, Gold Fields GFI.N de 1,8 % et Sibanye Stillwater

SBSW.N gagne 3,9 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N et Kinross Gold K.TO , KGC.N gagnent chacun 1,9 %