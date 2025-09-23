Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record grâce aux espoirs de baisse des taux d'intérêt avant le discours de Jerome Powell

23 septembre - ** Les actions cotées enbourse des sociétés d'extraction d'or augmentent en préambule au marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1% à 3 784,01 $ l'once, après avoir atteint un nouveau record de 3 790,82 $ plus tôt dans la session

** Le prix de l'or a atteint un nouveau record, poussé par les attentes croissantes de réduction des taux américains alors que les investisseurs attendent le discours du président de la Fed, Jerome Powell, pour obtenir des signaux politiques

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont augmenté d'environ 1% chacune

** Les mineurs sud-africains Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 1,4% chacun

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N gagne 1,6% et Kinross Gold KGC.N augmente de 1,4%