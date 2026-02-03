Les mineurs d'or et d'argent gagnent du terrain, les prix des métaux remontant après deux séances de baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'or et d'argent gagnent du terrain avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix des métaux GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 6 % à 4 944,58 $ l'once, après avoir atteint le niveau le plus bas de 4 403,24 $ l'once lundi - deux sessions après avoir touché 5 594,82 $ l'once

** L'argent au comptant XAG= en hausse de 9,2% à 86,47 $/once, après avoir chuté de 27% pour enregistrer sa plus forte perte en une journée vendredi; il a encore chuté de 6% lundi

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N en hausse de 5 % et 4,8 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 2,9% et AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 4%; Harmony Gold HMY.N en hausse de 4,3% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse d'environ 3%

** Les mineurs d'argent Hecla Mining HL.N gagne 8,4% et Coeur Mining CDE.N gagne 8,2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N augmente de 9%, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N augmente de 8,4%, Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N ajoute 5,4% et Kinross Gold K.TO KGC.N gagne ~6%