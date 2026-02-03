 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or et d'argent gagnent du terrain, les prix des métaux remontant après deux séances de baisse
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 11:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'or et d'argent gagnent du terrain avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix des métaux GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 6 % à 4 944,58 $ l'once, après avoir atteint le niveau le plus bas de 4 403,24 $ l'once lundi - deux sessions après avoir touché 5 594,82 $ l'once

** L'argent au comptant XAG= en hausse de 9,2% à 86,47 $/once, après avoir chuté de 27% pour enregistrer sa plus forte perte en une journée vendredi; il a encore chuté de 6% lundi

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N en hausse de 5 % et 4,8 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 2,9% et AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 4%; Harmony Gold HMY.N en hausse de 4,3% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse d'environ 3%

** Les mineurs d'argent Hecla Mining HL.N gagne 8,4% et Coeur Mining CDE.N gagne 8,2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N augmente de 9%, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N augmente de 8,4%, Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N ajoute 5,4% et Kinross Gold K.TO KGC.N gagne ~6%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
260,960 CAD TSX +0,82%
AGNICO EAGLE MIN
190,740 USD NYSE +0,16%
ANGLOGOLD ASH
94,810 USD NYSE +2,15%
Argent
86,81 USD Six - Forex 1 +9,47%
BARRICK MINING
63,370 CAD TSX +1,82%
COEUR MINING
20,320 USD NYSE -0,56%
ENDEAVOUR SILVER
14,740 CAD TSX -0,81%
ENDEAVOUR SILVER
10,785 USD NYSE -1,37%
GOLD FIELDS
44,300 EUR Tradegate +5,73%
GOLD FIELDS SP ADR
49,970 USD NYSE -0,25%
HARMONY GOLD MIN
18,400 EUR Tradegate +3,95%
HARMONY GOLD SP ADR
20,930 USD NYSE -1,90%
HECLA MINING
21,540 USD NYSE -4,31%
KINROSS GOLD
43,160 CAD TSX +0,65%
KINROSS GOLD
31,575 USD NYSE +0,14%
NEWMONT
112,845 USD NYSE +0,47%
Or
4 918,09 USD Six - Forex 1 +5,52%
SIBANYE SP ADR
16,870 USD NYSE -0,09%
SIBANYE STILLW
3,700 EUR Tradegate +3,93%
SIBANYE STILLW
4,2500 USD OTCBB +0,12%
SILVERCORP METAL
13,700 CAD TSX -0,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

