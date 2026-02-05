Les mineurs d'or et d'argent chutent alors que les prix des métaux précieux sont en baisse en raison de la hausse du dollar américain

5 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'or et d'argent ont baissé en début de séance, suivant la chute des prix des métaux GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,9% à 4 917,61 $ l'once, en recul par rapport à un pic de près d'une semaine atteint plus tôt dans la séance

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 9,3 % à 79,88 $ l'once, après avoir chuté de 15 % plus tôt

** Les prix de l'or et de l'argent ont fortement chuté dans un mouvement de repli généralisé du marché, alors que le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines et que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont montré des signes d'apaisement

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont perdu respectivement 2,6 % et 1,6 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , Sibanye Stillwater SBSW.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold

HMY.N baissent de 1,9 % à 3,6 %

** Les mineurs d'argent Hecla Mining HL.N perd 4,6% et Coeur Mining CDE.N chute de 4,4%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N chute de 5,6%, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baisse de 4,4%, Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N plonge de 2,3% et Kinross Gold K.TO KGC.N baisse de 2,5%