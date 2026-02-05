 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or et d'argent chutent alors que les prix des métaux précieux sont en baisse en raison de la hausse du dollar américain
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 10:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'or et d'argent ont baissé en début de séance, suivant la chute des prix des métaux GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,9% à 4 917,61 $ l'once, en recul par rapport à un pic de près d'une semaine atteint plus tôt dans la séance

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 9,3 % à 79,88 $ l'once, après avoir chuté de 15 % plus tôt

** Les prix de l'or et de l'argent ont fortement chuté dans un mouvement de repli généralisé du marché, alors que le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines et que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont montré des signes d'apaisement

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N ont perdu respectivement 2,6 % et 1,6 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , Sibanye Stillwater SBSW.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold

HMY.N baissent de 1,9 % à 3,6 %

** Les mineurs d'argent Hecla Mining HL.N perd 4,6% et Coeur Mining CDE.N chute de 4,4%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N chute de 5,6%, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baisse de 4,4%, Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N plonge de 2,3% et Kinross Gold K.TO KGC.N baisse de 2,5%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
277,330 CAD TSX +3,14%
AGNICO EAGLE MIN
198,665 USD NYSE +0,68%
ANGLOGOLD ASH
100,900 USD NYSE +0,11%
Argent
78,59 USD Six - Forex 1 -11,06%
BARRICK MINING
65,740 CAD TSX +1,37%
COEUR MINING
20,770 USD NYSE -2,35%
ENDEAVOUR SILVER
16,250 CAD TSX +2,78%
ENDEAVOUR SILVER
11,880 USD NYSE +2,37%
GOLD FIELDS
43,700 EUR Tradegate -0,46%
GOLD FIELDS SP ADR
52,570 USD NYSE +0,13%
HARMONY GOLD MIN
17,650 EUR Tradegate -3,02%
HARMONY GOLD SP ADR
21,230 USD NYSE -0,40%
HECLA MINING
23,130 USD NYSE -1,39%
KINROSS GOLD
45,100 CAD TSX -0,62%
KINROSS GOLD
33,000 USD NYSE -0,87%
NEWMONT
116,850 USD NYSE -0,20%
Or
4 874,03 USD Six - Forex 1 -1,82%
SIBANYE SP ADR
17,175 USD NYSE -1,89%
SIBANYE STILLW
3,500 EUR Tradegate -3,85%
SIBANYE STILLW
4,2700 USD OTCBB +0,47%
SILVERCORP METAL
14,540 CAD TSX -0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

