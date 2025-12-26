 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or en hausse, le lingot atteignant de nouveaux records
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères montent en pré-marché vendredi, alors que le prix de l'or a atteint un autre record GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,8% à 4.515,73 dollars l'once, à 8h18 GMT, après avoir atteint un record de 4.530,60 dollars plus tôt

** Le prix de l'or poursuit son rebond, stimulé par les paris spéculatifs, les attentes de nouvelles réductions des taux américains et l'escalade des tensions géopolitiques

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ABX.TO ont progressé de 1,6 % et 1,2 %, respectivement

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N et Sibanye Stillwater

SBSW.N augmentent de 1,2 % à 2,8 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.N AEM.TO et Kinross Gold

KGC.N K.TO sont en hausse de 1,2 % et 0,9 %

