Les mineurs d'or en baisse en raison de la vigueur des actions alors que les investisseurs se tournent vers la prochaine réunion de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions des mineurs d'or cotées aux États-Unis sont en baisse avant l'ouverture du marché, suivant la chute des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,2 % à 4 199,30 $ l'once

** Les prix chutent alors que les gains des marchés boursiers en Asie et en Europe réduisent la demande d'actifs sûrs et que les investisseurs se concentrent maintenant sur la réunion de la Fed de la semaine prochaine et les données américaines pour obtenir des indices sur les taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N a reculé d'environ 1% et Barrick Mining ABX.TO a baissé marginalement.

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N en baisse d'environ 1% chacun, Harmony Gold HMY.N en baisse marginale et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 1,4%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N baissent chacun d'environ 1%