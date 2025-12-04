 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 113,89
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or en baisse en raison de la vigueur des actions alors que les investisseurs se tournent vers la prochaine réunion de la Fed
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions des mineurs d'or cotées aux États-Unis sont en baisse avant l'ouverture du marché, suivant la chute des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,2 % à 4 199,30 $ l'once

** Les prix chutent alors que les gains des marchés boursiers en Asie et en Europe réduisent la demande d'actifs sûrs et que les investisseurs se concentrent maintenant sur la réunion de la Fed de la semaine prochaine et les données américaines pour obtenir des indices sur les taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N a reculé d'environ 1% et Barrick Mining ABX.TO a baissé marginalement.

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N en baisse d'environ 1% chacun, Harmony Gold HMY.N en baisse marginale et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 1,4%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N baissent chacun d'environ 1%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
236,200 CAD TSX -0,42%
AGNICO EAGLE MIN
169,270 USD NYSE -0,30%
ANGLOGOLD ASH
83,560 USD NYSE -0,33%
BARRICK MINING
56,510 CAD TSX -1,58%
GOLD FIELDS SP ADR
40,850 USD NYSE -1,28%
HARMONY GOLD SP ADR
19,060 USD NYSE -0,73%
KINROSS GOLD
37,870 CAD TSX -1,48%
KINROSS GOLD
27,135 USD NYSE -1,31%
NEWMONT
89,670 USD NYSE -0,88%
Or
4 196,10 USD Six - Forex 1 -0,17%
SIBANYE SP ADR
12,450 USD NYSE -1,54%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank