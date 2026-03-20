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Les mineurs d'or chutent après l'annonce de l'envoi par les États-Unis de troupes supplémentaires au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix du métal jaune GOL/

** L'or au comptant XAU= chute de 1,8 % à 4 566,26 $ l'once ** Les prix de l'or chutent alors que le dollar se renforce suite aux informations selon lesquelles les États-Unis vont déployer des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient, alimentant ainsi les craintes d'une augmentation des prix du pétrole, de l'inflation et, par conséquent, des taux d'intérêt élevés

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO sont en baisse d'environ 3 % et 2,6 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains sont également en baisse: Gold Fields GFIJ.J GFI.N plonge de 4% et Sibanye Stillwater

SSWJ.J SBSW.N baisse de 1,2%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N perdent respectivement 3% et 3,6%

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AGNICO EAGLE MIN
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AGNICO EAGLE MIN
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