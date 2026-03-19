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Les mineurs d'or chutent alors que les prix des métaux précieux baissent en raison du ton de faucon de la Fed
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions cotées aux États-Unis de sociétés minières aurifères sont en baisse avant le marché, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 2 % à 4 717,99 $ l'once, son niveau le plus bas depuis le 6 février ** Les prix des lingots baissent , en raison d'un dollar plus fort et d'une Réserve fédérale au ton de faucon, qui a limité les espoirs de réduction des taux d'intérêt à court terme

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont baissé respectivement d'environ 6 % et 5,3 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en baisse de 7,9%, Harmony Gold HMY.N en baisse de 5,8%, AngloGold Ashanti AU.N en baisse de 8,5% et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de 9,1%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N chute de 4,9% et Kinross Gold KGC.N baisse de 5,3%

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