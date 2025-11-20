 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or chutent alors que les prix des métaux précieux baissent après la publication d'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 19:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,5 % à 4 062,41 $ l'once

** Le prix des lingots a légèrement baissé alors que les investisseurs digéraient le rapport sur l'emploi américain de septembre, qui a montré des chiffres plus élevés que prévu et a réduit les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt en décembre

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO chutent respectivement de 5% et d'environ 4%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N chutent de 6,4 % à 3,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO chutent respectivement de 3,9% et 4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
226,110 CAD TSX -4,13%
ANGLOGOLD ASH
79,520 USD NYSE -3,26%
BARRICK MINING
50,760 CAD TSX -4,37%
GOLD FIELDS
33,100 EUR Tradegate -5,43%
GOLD FIELDS SP ADR
37,990 USD NYSE -6,47%
HARMONY GOLD MIN
14,250 EUR Tradegate -2,40%
HARMONY GOLD SP ADR
16,185 USD NYSE -4,34%
KINROSS GOLD
34,355 CAD TSX -4,44%
NEWMONT
83,045 USD NYSE -5,00%
Or
4 060,99 USD Six - Forex 1 -0,42%
