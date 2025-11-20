Les mineurs d'or chutent alors que les prix des métaux précieux baissent après la publication d'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis

20 novembre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,5 % à 4 062,41 $ l'once

** Le prix des lingots a légèrement baissé alors que les investisseurs digéraient le rapport sur l'emploi américain de septembre, qui a montré des chiffres plus élevés que prévu et a réduit les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt en décembre

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO chutent respectivement de 5% et d'environ 4%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N chutent de 6,4 % à 3,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO chutent respectivement de 3,9% et 4%