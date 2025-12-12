Les mineurs d'or chutent alors que les prix des lingots s'inversent en raison de la hausse du dollar américain

12 décembre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, alors que les prix des métaux s'inversent GOL/

** L'or au comptant XAU= baisse de 0,2 % à 4 272,97 $ l'once ** Les prix chutent alors que le dollar américain s'apprécie par rapport aux autres monnaies fiduciaires, ce qui rend les métaux moins abordables pour les acheteurs étrangers

USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO chutent respectivement de 2,3 % et 2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Harmony Gold HMY.N chutent de 1,2 % et AngloGold Ashanti AU.N chute d'environ 3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO chutent de 1,4 % et Kinross Gold K.TO chute de 3,5 %