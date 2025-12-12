 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or chutent alors que les prix des lingots s'inversent en raison de la hausse du dollar américain
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 18:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

12 décembre - ** Les actions des mineurs d'or chutent, alors que les prix des métaux s'inversent GOL/

** L'or au comptant XAU= baisse de 0,2 % à 4 272,97 $ l'once ** Les prix chutent alors que le dollar américain s'apprécie par rapport aux autres monnaies fiduciaires, ce qui rend les métaux moins abordables pour les acheteurs étrangers

USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO chutent respectivement de 2,3 % et 2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Harmony Gold HMY.N chutent de 1,2 % et AngloGold Ashanti AU.N chute d'environ 3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO chutent de 1,4 % et Kinross Gold K.TO chute de 3,5 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
232,720 CAD TSX -0,86%
ANGLOGOLD ASH
83,415 USD NYSE -2,46%
BARRICK MINING
59,380 CAD TSX -0,12%
HARMONY GOLD MIN
17,500 EUR Tradegate +1,74%
HARMONY GOLD SP ADR
20,465 USD NYSE -0,51%
KINROSS GOLD
38,650 CAD TSX -1,73%
NEWMONT
98,099 USD NYSE -1,34%
Or
4 297,39 USD Six - Forex 1 +0,41%
