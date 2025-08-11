Les mineurs d'or chutent alors que les marchés attendent des éclaircissements de la part de la Maison Blanche sur les droits de douane sur l'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières aurifères américaines chutent en début de marché, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 1,1% à 3 362,21 $ l'once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 23 juillet vendredi

** Les investisseurs attendent les éclaircissements de la Maison Blanche sur les droits de douane potentiels sur les lingots d'or, ainsi que les données sur l'inflation américaine pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux de la Fed

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , ABX.TO ont perdu près de 1,5 % chacune

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N en baisse d'environ 2%, Harmony Gold

HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de près de 1,5%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N en baisse de 0,8% et Kinross Gold K.TO , KGC.N en baisse de 1,5%