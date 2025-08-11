 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 705,68
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or chutent alors que les marchés attendent des éclaircissements de la part de la Maison Blanche sur les droits de douane sur l'or
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières aurifères américaines chutent en début de marché, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 1,1% à 3 362,21 $ l'once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 23 juillet vendredi

** Les investisseurs attendent les éclaircissements de la Maison Blanche sur les droits de douane potentiels sur les lingots d'or, ainsi que les données sur l'inflation américaine pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux de la Fed

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , ABX.TO ont perdu près de 1,5 % chacune

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N et AngloGold Ashanti AU.N en baisse d'environ 2%, Harmony Gold

HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N en baisse de près de 1,5%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N en baisse de 0,8% et Kinross Gold K.TO , KGC.N en baisse de 1,5%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
186,650 CAD TSX +0,01%
AGNICO EAGLE MIN
135,610 USD NYSE -0,11%
ANGLOGOLD ASH
57,410 USD NYSE -1,12%
BARRICK MINING
32,220 CAD TSX +1,42%
GOLD FIELDS SP ADR
31,285 USD NYSE +0,48%
HARMONY GOLD SP ADR
15,750 USD NYSE -0,47%
KINROSS GOLD
26,120 CAD TSX +1,16%
KINROSS GOLD
18,985 USD NYSE +1,15%
NEWMONT
68,990 USD NYSE -0,12%
Or
3 359,30 USD Six - Forex 1 -1,15%
SIBANYE SP ADR
8,835 USD NYSE +0,91%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank