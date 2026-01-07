Les mineurs d'or chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or chutent, suivant le prix du lingot avant la mise sur le marché GOL/ ** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,7% à 4 464,51 $ l'once ** Les prix baissent , les investisseurs prenant leurs bénéfices, tandis qu'un dollar plus fort pèse sur le sentiment à travers le complexe des métaux précieux avant les données clés de l'emploi américain attendues cette semaine ** Le principal mineur Newmont NEM.N chute de 2% et Barrick Mining ABX.TO B.N baisse de ~2% ** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFIJ.J GFI.N baisse de ~4%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N baisse de ~3% et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N baisse de ~2%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N ont tous deux baissé de 1,4%