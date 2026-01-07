 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

7 janvier - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 1,2 % à 4 442,46 $ l'once ** Les prix baissent , les investisseurs prenant leurs bénéfices, tandis qu'un dollar plus fort pèse sur le sentiment à travers le complexe des métaux précieux avant les données clés de l'emploi américain attendues cette semaine

** Le principal mineur Newmont NEM.N chute de 4,1% et Barrick Mining ABX.TO perd ~4%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N chute de 5,5%, Harmony Gold

HMY.N baisse de ~5% et Sibanye Stillwater SBSW.N baisse de ~4%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en baisse de 3,4% et Kinross Gold K.TO en baisse de 4,6%

Venezuela

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
241,250 CAD TSX -3,37%
BARRICK MINING
62,850 CAD TSX -4,67%
GOLD FIELDS
38,100 EUR Tradegate -5,46%
GOLD FIELDS SP ADR
44,320 USD NYSE -6,20%
HARMONY GOLD MIN
17,450 EUR Tradegate -4,38%
HARMONY GOLD SP ADR
20,306 USD NYSE -5,03%
KINROSS GOLD
40,240 CAD TSX -4,19%
NEWMONT
105,710 USD NYSE -3,20%
Or
4 439,24 USD Six - Forex 1 -1,22%
SIBANYE SP ADR
15,475 USD NYSE -4,36%
SIBANYE STILLW
3,300 EUR Tradegate -4,62%
SIBANYE STILLW
4,0500 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • Des habitants fuient le quartier kurde d'Achrafieh, à Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: des civils fuient les quartiers kurdes d'Alep, déclarés par l'armée "zone militaire"
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:23 

    Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

