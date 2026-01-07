Les mineurs d'or chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

7 janvier - ** Les actions des mineurs d'or chutent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 1,2 % à 4 442,46 $ l'once ** Les prix baissent , les investisseurs prenant leurs bénéfices, tandis qu'un dollar plus fort pèse sur le sentiment à travers le complexe des métaux précieux avant les données clés de l'emploi américain attendues cette semaine

** Le principal mineur Newmont NEM.N chute de 4,1% et Barrick Mining ABX.TO perd ~4%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N chute de 5,5%, Harmony Gold

HMY.N baisse de ~5% et Sibanye Stillwater SBSW.N baisse de ~4%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en baisse de 3,4% et Kinross Gold K.TO en baisse de 4,6%