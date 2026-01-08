 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or chutent alors que le lingot est en baisse suite au rééquilibrage de l'indice des matières premières
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 11:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions cotées en bourse des mineurs d'or chutent avant le marché, suivant les prix du lingot GOL\

** L'or au comptant XAU= baisse de 0,5 % à 4 429,26 $ l'once, les investisseurs se préparant à des ventes à terme liées à un rééquilibrage de l'indice des matières premières, avec un dollar américain plus fort qui ajoute de la pression sur le métal

** "L'or et l'argent restent sous pression alors que le rééquilibrage annuel des indices de matières premières est en cours. Au cours des cinq prochains jours, les contrats à terme du COMEX pourraient faire l'objet de ventes de l'ordre de 6 à 7 milliards de dollars pour chaque métal", déclare Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank

** Pendant ce temps, un dollar américain plus fort rend le métal précieux plus coûteux pour les acheteurs étrangers

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont baissé de 1,7 % et 1,4 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Harmony Gold HMY.N et Gold Fields GFI.N en baisse de plus de 1%, Sibanye Stillwater

SBSW.N en baisse de 4,7%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N en baisse de ~1% et Kinross Gold KGC.N en baisse de 1,4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
252,410 CAD TSX +1,10%
AGNICO EAGLE MIN
181,990 USD NYSE +0,75%
BARRICK MINING
65,500 CAD TSX -0,65%
GOLD FIELDS
38,600 EUR Tradegate -1,78%
GOLD FIELDS SP ADR
45,735 USD NYSE -3,21%
HARMONY GOLD MIN
17,300 EUR Tradegate -0,86%
HARMONY GOLD SP ADR
20,765 USD NYSE -2,88%
KINROSS GOLD
42,340 CAD TSX +0,81%
KINROSS GOLD
30,540 USD NYSE +0,49%
NEWMONT
108,010 USD NYSE -1,09%
Or
4 427,31 USD Six - Forex 1 -0,66%
SIBANYE SP ADR
15,910 USD NYSE -1,67%
SIBANYE STILLW
3,220 EUR Tradegate -5,29%
SIBANYE STILLW
4,0500 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:50

    Être bashing sur l’or avec Trump aux manettes. Pas un bon plan

