Les mineurs d'or chutent alors que le lingot est en baisse suite au rééquilibrage de l'indice des matières premières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions cotées en bourse des mineurs d'or chutent avant le marché, suivant les prix du lingot GOL\

** L'or au comptant XAU= baisse de 0,5 % à 4 429,26 $ l'once, les investisseurs se préparant à des ventes à terme liées à un rééquilibrage de l'indice des matières premières, avec un dollar américain plus fort qui ajoute de la pression sur le métal

** "L'or et l'argent restent sous pression alors que le rééquilibrage annuel des indices de matières premières est en cours. Au cours des cinq prochains jours, les contrats à terme du COMEX pourraient faire l'objet de ventes de l'ordre de 6 à 7 milliards de dollars pour chaque métal", déclare Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank

** Pendant ce temps, un dollar américain plus fort rend le métal précieux plus coûteux pour les acheteurs étrangers

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont baissé de 1,7 % et 1,4 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Harmony Gold HMY.N et Gold Fields GFI.N en baisse de plus de 1%, Sibanye Stillwater

SBSW.N en baisse de 4,7%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N en baisse de ~1% et Kinross Gold KGC.N en baisse de 1,4%