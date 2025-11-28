 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 115,16
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or augmentent en raison de la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1% à 4 199,19 $ l'once ** Le prix de l'or est en passe de connaître une quatrième hausse mensuelle consécutive grâce à l'optimisme suscité par une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en décembre

** L'or, un actif sans rendement, a tendance à bien se comporter dans des environnements de faibles taux d'intérêt.

** Le principal mineur Newmont NEM.N en légère hausse ** Les actions du mineur sud-africain Sibanye Stillwater

SBSW.N cotées aux Etats-Unis augmentent de 3,3%

** Les mineurs canadiens: Agnico Eagle Mines AEM.TO gagne 1,6% et Kinross Gold K.TO en hausse de 1,4%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
241,560 CAD TSX -0,22%
ANGLOGOLD ASH
84,470 USD NYSE -4,98%
BARRICK MINING
57,330 CAD TSX -0,30%
GOLD FIELDS
36,200 EUR Tradegate +1,12%
HARMONY GOLD MIN
16,750 EUR Tradegate +2,13%
KINROSS GOLD
39,075 CAD TSX +1,89%
NEWMONT
91,073 USD NYSE +0,64%
Or
4 203,16 USD Six - Forex 1 +1,09%
SIBANYE SP ADR
13,110 USD NYSE +4,30%
SIBANYE STILLW
2,790 EUR Tradegate +1,82%
SIBANYE STILLW
3,2600 USD OTCBB +4,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank