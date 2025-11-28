Les mineurs d'or augmentent en raison de la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1% à 4 199,19 $ l'once ** Le prix de l'or est en passe de connaître une quatrième hausse mensuelle consécutive grâce à l'optimisme suscité par une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en décembre

** L'or, un actif sans rendement, a tendance à bien se comporter dans des environnements de faibles taux d'intérêt.

** Le principal mineur Newmont NEM.N en légère hausse ** Les actions du mineur sud-africain Sibanye Stillwater

SBSW.N cotées aux Etats-Unis augmentent de 3,3%

** Les mineurs canadiens: Agnico Eagle Mines AEM.TO gagne 1,6% et Kinross Gold K.TO en hausse de 1,4%