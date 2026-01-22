 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'or augmentent alors que les prix atteignent 4 900 dollars l'once pour la première fois
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= franchit pour la première fois la barre des 4 900 dollars l'once ** La hausse des prix est due à l'augmentation des incertitudes géopolitiques et à l'affaiblissement du dollar

** Le principal mineur Newmont NEM.N en hausse de 3,2 % et Barrick Mining ABX.TO en hausse d'environ 2 %

** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J en hausse de 2,6 %, Harmony Gold HARJ.J en hausse de 3,5 % et Sibanye Stillwater SSWJ.J en hausse de 6,2 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 4,3 % et Kinross Gold K.TO en hausse d'environ 5 %

Investir dans l'or
Venezuela

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
294,270 CAD TSX +3,58%
BARRICK MINING
68,680 CAD TSX +1,24%
GOLD FIELDS
44,900 EUR Tradegate +2,28%
HARMONY GOLD MIN
19,150 EUR Tradegate +1,06%
KINROSS GOLD
50,950 CAD TSX +4,32%
NEWMONT
122,586 USD NYSE +3,07%
Or
4 913,72 USD Six - Forex 1 +1,71%
SIBANYE STILLW
3,830 EUR Tradegate +4,64%
SIBANYE STILLW
4,2800 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank