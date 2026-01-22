Les mineurs d'or augmentent alors que les prix atteignent 4 900 dollars l'once pour la première fois

22 janvier - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= franchit pour la première fois la barre des 4 900 dollars l'once ** La hausse des prix est due à l'augmentation des incertitudes géopolitiques et à l'affaiblissement du dollar

** Le principal mineur Newmont NEM.N en hausse de 3,2 % et Barrick Mining ABX.TO en hausse d'environ 2 %

** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J en hausse de 2,6 %, Harmony Gold HARJ.J en hausse de 3,5 % et Sibanye Stillwater SSWJ.J en hausse de 6,2 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 4,3 % et Kinross Gold K.TO en hausse d'environ 5 %